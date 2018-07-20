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Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçelere yatırımları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent merkezinde belediye tarihinin en yoğun yatırımlarını yaparken ilçelere yatırımda da hız kesmediklerini belirtti. Başkan Çelik, Develi ve Sarız’ın iki önemli ihtiyacının bu yatırım yılında giderileceğini kaydetti. 

Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçelere yatırımları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerdeki yatırım atağının sürdüğünü dile getirdi. Bugüne kadar alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da ilçelerimize öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti. 

İlçelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için rekor yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu yıl Develi ve Sarız’ın iki önemli ihtiyacını da gideceklerini söyledi. Başkan Çelik, Develi’ye terminal, Sarız’a ise kapalı semt pazarı yapacaklarını belirtti. 

Develi ilçesine terminal binası ve çevre düzenlemesi yapılması işi ihalesi 1 Ağustos Çarşamba günü saat 09.30’da yapılacak. Sarız ilçesine kapalı semt pazarı yapılması ihalesi ise 25 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30’da gerçekleştirilecek. 
 

İHA

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