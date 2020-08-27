Büyükşehir, çiftçinin yüzünü güldürüyor

Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özverili çalışmaları ve talimatları kapsamında çiftçilere hizmet artarak devam ediyor. Bu kapsamda hem verimi artırmak hem de enerji ve su tasarrufu sağlamak amacıyla Develi Epçe’de, daha önce beş kuyu ile açık kanallarla vahşi sulama yapılan 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşuyor. Modern sulama sistemiyle 5 kuyu yerine 2 kuyu ile sulama yapılabilecek.







Tarım konusunda ilçelere her zaman destek verdiklerini ve bu yönde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi imar ederken, ilçelerimize de gerekli her türlü desteği en üst düzeyde veriyoruz. Gayemiz çok üretmek ve bunu avantaja çevirmek. O yüzden Develi Epçe’mizde daha önce 5 kuyu ile açık kanallarla vahşi sulama yapılan 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşturuyoruz. Üstelik bunu artık sadece 2 kuyu ile sulama yaparak gerçekleştiriyoruz. Su ve enerji yönünden tasarruf sağlayarak, tarıma desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylelikle topraklarımız daha da bereketlenecek.” dedi.







Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca ihalesi yapılan ve çalışmaları başlatılan Develi Epçe yağmurlama sulama sistemleri ile bölgedeki 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak.





