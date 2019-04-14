Büyükşehir'de Erciyes zirvesi

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen Erciyes zirvesine Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ’nin ilgili bürokratları katıldı. Toplantıda Erciyes A.Ş.’nin mali ve idari yapısı, Erciyes’e yapılan yatırımlar ve kış sezonu değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti ve sezonun halen açık olduğunu vurguladı. Erciyes’i yeni sezona hazırlama anlamında şimdiden önlemler aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “İnşallah 2019-2020 sezonunda daha verimli, hizmet kalitesinin daha da arttığı, vatandaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeye ulaşacağı bir sezon geçireceğiz. Bu anlamda tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz, reklam çalışmaları yapacağız ve fuarlarda yer alacağız. Türkiye’de tek olan bu değerimizi daha güzel bir konumda sunmak için çalışacağız” dedi.



