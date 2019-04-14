Büyükşehir'de Gece Yarısı Sağlık Zirvesi

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen Sağlık Koordinasyon Toplantısı ile sağlıkla ilgili kuruluşlar ve yerel yönetimler bir araya geldi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü bürokratları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin sorunlarını ortak akılla çözme anlamında sağlık konusunu masaya yatırdıklarını belirtti. Bu kapsamda gerçekleştirilen sağlık zirvesiyle de lojistik, planlama, uygun arsa arayışı gibi konularda işlerin daha da hızlandırılması için kurum yetkililerini ilçe belediye başkanlarıyla bir araya getirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Berekete vesile olacak bir çalışma yapıyoruz. Sağlık dışındaki diğer kurumlarımızla da bu toplantıları yapacağız. Amacımız insanların ihtiyaçlarını bir an önce gidermek ve işlerini kolaylaştırmak. Bu toplantıları ziyaretçilerimiz ve resmi işlerimiz nedeniyle gündüz yapamıyoruz. Geceler de uzun olunca değerlendiriyoruz. Fedakarlık yapmadan bir şey olmaz. Bizim kaybedecek zamanımız yok. İlçe belediye başkanlarımızla durmak yok koşmaya devam mantığıyla çalışacağımızı söylemiştik ve çalışıyoruz” dedi. Cuma gecesi başlayan Sağlık Koordinasyon Toplantısı yaklaşık üç saat sürdü ve yeni güne sarktı. Toplantıya ilerleyen saatlerde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı. Toplantı sonrası gece saat 00,45’te bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizin sağlık alanındaki yatırım ve hizmetleriyle ilgili çalışmaları il genelinde gözden geçirdik. Kurum ve kuruluşlarımızın dayanışma ve uyumu içerisinde çok güzel kararlar alındı. Saatimiz şu an 00.45 ve durmak yok çalışmaya ve koşmaya devam mantığıyla çalışıyoruz” dedi.



Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de “Büyükşehir Belediye Başkanımızın düzenlediği toplantıyla Kayseri’deki sağlıkla ilgili konuları masaya yatırdık. Çok faydalı bir toplantı yapıldı. Sağlık açısından Kayseri önemli bir yerde. Eksikliklerimizi beraber değerlendirdik. İyi bir uyum içinde daha iyi yerlerde olacağız” diye konuştu. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, bir şehirde ortak dilin tesis edilmesinin verimliliğin artırılması için en önemli unsur olduğunu vurguladı. Kayseri’deki ‘Biz’ kültürünün önemini vurgulayan Yıldız, “Memduh Başkanımızın düzenlediği toplantıyla sağlık sektörüyle alakalı tüm rezerv alanları değerlendirdik. Kayseri’nin 50-60 yıllık sağlıktaki geleceğini planlamak için verimli bir toplantı oldu. Başkanımıza böyle bir toplantı düzenlediği için teşekkür ediyorum” dedi.

