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Büyükşehir'de yatırımlara engel yok

​Kayseri Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava şartlarına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağa eklenen dördüncü kolun yapım çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyaret etti. Dördüncü kolun iki ay içinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2020 yılının ilk çeyreğinde önemli ulaşım projelerinin ihalesinin yapılacağını kaydetti.

Büyükşehir'de yatırımlara engel yok

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önünde yapım çalışmaları devam eden katlı kavşağın dördüncü kolunu yerinde inceledi. Olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, iki ay içinde dördüncü kolun tamamlanacağını söyledi. Bölgede ulaşımı rahatlatmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Şehir Hastanesi önünde dördüncü kolun yapılma çalışmalarını mevsim şartlarına rağmen gece demeden gündüz demeden bir an önce bitirmek amacıyla sürdürüyoruz. İki aylık süre içinde dördüncü kolu tamamlayarak ulaşımı rahatlatacağız” dedi.



2020 yılının ilk çeyreğinde ulaşımda önemli gelişmeler olacağını da vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belsin-Şehir Hastanesi ve Talas Anayurt raylı sistem hatları ile Erkilet Havaalanı projesini yakından takip ediyoruz. 2020 yılının birinci çeyreğinde ihalelerini tamamlayarak hızla yapımına başlayacağız” diye konuştu.


 

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