Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'de yeni atamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Basın Danışmanlığı bünyesindeki iki müdürlüğe atama yaptı. Basın Yayın Müdürlüğü’ne Gazeteci İbrahim Özçekiç getirilirken Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Fatih Çağan atandı. 

Büyükşehir'de yeni atamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in atamasıyla Basın Yayın Müdürlüğü görevini üstlenen İbrahim Özçekiç ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne getirilen Fatih Çağan, Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlerine başladı. İbrahim Özçekic ve Fatih Çağan Kayseri Valiliği’nde görev yapmaktaydı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Basın Danışmanı Osman Yalçın ile Basın Yayın Müdürü İbrahim Özçekiç ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Çağan ile bir süre görüşerek Özçekiç ve Çağan’a yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMustafa çelikçelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.