Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyazşehir Mahallesi’ndeki konut alanı arsaları ile konut+ticaret alanı arsaları için ihale yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığındaki encümen huzurunda yapılan ihalede Mustafa Doğrul ve ortakları 12 adet arsa için 42 milyon TL tutarında teklif verdi. Sonuçlandırılan ihale ile Büyükşehir Belediyesi 12 adet arsanın satışından 42 milyon TL gelir elde etti.
Büyükşehir'den 42 milyon TL'lik ihale
Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan 12 adet arsanın satış ihalesini yaptı. Encümen huzurunda yapılan ihaleden 42 milyon TL gelir elde edildi.
11 Ekim 2017 Çarşamba 19:50
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