Büyükşehir'den 5 Yıldızlı Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi her alanda çok daha konforlu hale getirmek için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Başkan Çelik, bu kapsamda her ilçeye, o ilçenin en prestijli binaları olan kadın ve gençlik merkezleri kazandırdıklarını söyledi.



İlçelere yapılan kadın ve gençlik merkezlerinin yanı sıra kent merkezinde de Kocasinan, Melikgazi ve Talas bölgelerinde üç ayrı sosyal yaşam merkezinin yapımına geçen yıl başladıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin tamamlandığını Beyazşehir ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’nin de tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti.



Talas’a beş yıldızlı kalitede, toplumun farklı kesimlerinin yararlanacağı fonksiyonel bir tesis kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, spor ve KAYMEK kursları için kayıtların alınmaya başlandığı belirtti ve büyük ilgi gören Bahçelievler Mahallesi’ndeki sosyal yaşam merkezinin Talas ve Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Talas Sosyal Yaşam Merkezi yaklaşık 5 bin metrekare bir alan üzerine kuruldu. Tesisin zemin katında 160’ar metrekare alanlı bay ve bayanlar için iki adet yüzme havuzu bulunuyor. Sosyal yaşam merkezinde 120 metrekare alana sahip ikişer ayrı fitness salonu da yer alıyor. Sosyal Yaşam Merkezinde ayrıca KAYMEK kurslarının verileceği 8 adet derslik bulunuyor. Sosyal Yaşam Merkezinde bilgisayar odası, oyun salonu, kafeterya, kreş gibi birimler de yer alıyor. Talas Sosyal Yaşam Merkezi 5,5 milyon TL’ye mal oldu.

