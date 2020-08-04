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Büyükşehir'den 7/24 bayram mesaisi

Büyükşehir Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı süresince vatandaşların mağdur olmaması ve bayramı huzur içinde geçirmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürdü. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince yasak olduğu halde sağlıksız ortamlarda et çekimi yaparak çevreyi kirleten şahıs ve iş yerleri ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Büyükşehir'den 7/24 bayram mesaisi

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini daha güvenli ve daha huzurlu yapmaları için 4 gün boyunca denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yasak olduğu halde sağlıksız ortamlarda, parklarda, bahçelerde, yaya kaldırımları üzerinde ve kasap olmadığı halde ruhsatı haricinde et çekimi yaparak faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten şahıs ve iş yerleri hakkında kanun ve yönetmelikler gereği yasal işlemler yapılarak faaliyetleri durduruldu.
Ayrıca zabıta ekiplerince Kurban Bayramı süresince vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralları ile hijyen kurallarına uymaları için şehir genelinde anonslar yapıldı.
 

Kurumsal

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