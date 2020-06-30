Büyükşehir'den beş ihale birden

Yapılacak olan ihalede, Şeker Mahallesi’nde bulunan 15 adet Konut alanı arsasının ihalesi saat 14.30’da, 22 adet dükkan arsasının ihalesi ise saat 15.00’te açık teklif usulüyle satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca Şeker Mahallesi’nde bulunan toplam 10 adet arsa saat 14.00’te, toplam 8 adet Konut+Ticaret Alanı arsa ise saat 14.15’te Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışa sunulacak.



Aynı gün saat 14.45’te Pervane Mahallesi’nde bulunan 4 adet ticaret alanı arsasının satışı Açık Teklif Usulü ile yapılacak.





