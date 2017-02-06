Büyükşehir'den Beyazşehir'e sosyal yaşam merkezi

Büyükşehir Belediyesi bu yıl içinde Beyazşehir, Mimarsinan ve Köşk Mahallelerine sosyal yaşam merkezleri yapacak. İçinde pek çok fonksiyonun bulunacağı sosyal yaşam merkezlerinin ilki için ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 976 bin TL olan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ihalesine sekiz firma katılarak teklif verdi.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:

GK Mimarlik Müşavirlik: 6 milyon 650 bin TL

Baykar İnşaat: 7 milyon 679 bin TL

Emitek İnşaat-Özel İnşaat İş Ortaklığı: 7 milyon 866 bin TL

Çakıroğlu İnşaat: 8 milyon 282 bin TL

Necdet Yıldırım: 8 milyon 638 bin TL

Gravis Yapı: 8 milyon 940 bin TL

Antaş İnşaat: 8 milyon 950 bin TL

Ermiş İnşaat: 9 milyon 400 bin TL

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.