Büyükşehir'den intibak eğitimi

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri sadece öğrencilere eğitim ve sosyal destek vermekle kalmıyor, ülkemizdeki bazı sorunların çözümü için de görev üstleniyor. Suriye’de yaşanan savaş sebebiyle ülkemize göç etmek zorunda kalan Suriyeli misafirlerimize kucak açıp ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Suriyelilerin fiziki ihtiyaçlarının yanında psikolojik, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını da destekleyen çalışmalara imza atıyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde yaklaşık dört yıldır akşamları yetişkin erkeklere, gündüzleri ise kadın ve çocuklara Türkçe ve değerler eğitimi veriliyor. Bu çalışmalar sonucu bugüne kadar 7’den 70’e pek çok Suriyelinin sosyal ve kültürel anlamda yabancılıktan kurtulup, insanlarımızla uyum içinde yaşamalarına katkı sunuldu.



İHA

