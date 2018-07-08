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Büyükşehir'den kırsala yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tomarza-Gülveren’de bulunan kilitli parke fabrikasında ilçelere iki yılda 1 milyon 750 bin metrekare kilitli parke vererek rekor kırdıklarını belirtti. Başkan Çelik, ilçeler ve bağlı mahalleleri en temiz ilin Kayseri olduğunu söyledi. 

Büyükşehir'den kırsala yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tomarza-Gülveren’de bulunan kilitli parke üretim tesislerine giderek incelemelerde bulundu. Üretim aşamalarını takip eden ve kapasiteyle ilgili bilgiler alana Başkan Mustafa Çelik, İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen tesisleri verimli bir şekilde çalıştırdıklarını belirtti. 

Kilitli parkede rekor kırdıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Geçtiğimiz yıl her mahalleye ulaştırılması için 1 milyon metrekare kilitli parke sözünü verdik; ancak bu rakamda kalmadık. İlçelerimize ve bağlı mahallelerine 1 milyon 160 bin metrekare kilitli parke kullandırdık. İlçe belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızın talepleriyle bu yıl da 600 bin metrekare kilitli parkenin planlamasını yaptık. İki yılda 1 milyon 750 bin metrekare kilitli parke bir rekordur. Hiçbir belediye bu rakamlara yaklaşmadı. Kilitli parkenin ana maddesi olan kumu da kendi ocağımızdan çıkarıyoruz. İlçelerimiz ve mahallelerinin pırıl pırıl, tertemiz olması için gayret ediyoruz. Bu yılki parkelerle birlikte mahalleleri en temiz il Kayseri olacak” dedi. 
 

İHA

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