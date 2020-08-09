Büyükşehir'den Organik Hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için organik tarıma büyük destek veriyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ndaki kimyasala maruz kalmayan ürünlerin yetişmesini ve hizmete sunulmasını sağlıyor. Doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler üretim bahçelerinin hemen yanında kurulan pazardan çarşamba, cumartesi ve pazar günleri alışveriş yapabiliyor.







Doğal Ürünler Pazarı’nda; Domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm ,acur ,kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor.

