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Büyükşehir'den Organik Hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen ürünler elde ederek, vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor. Buna göre Doğal Ürünler Pazarı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri sabah 08.00-18.00 saatleri arasında sağlıklı beslenmek isteyenleri bekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için organik tarıma büyük destek veriyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ndaki kimyasala maruz kalmayan ürünlerin yetişmesini ve hizmete sunulmasını sağlıyor. Doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler üretim bahçelerinin hemen yanında kurulan pazardan çarşamba, cumartesi ve pazar günleri alışveriş yapabiliyor.



Doğal Ürünler Pazarı’nda; Domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm ,acur ,kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor.
 

Kurumsal

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