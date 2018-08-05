Büyükşehir'den özel çocuklara kamp

Büyükşehir Belediyesi özel durumları nedeniyle sosyal etkinliklere katılmakta zorluk çeken çocuklarımız için farklı etkinlikler gerçekleştirmeye ve onların aileleri ile mutlu anlar yaşamalarını sağlamaya devam ediyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından özel çocuklar için Sarımsaklı Barajı’nda gerçekleştirilen kampa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katıldı.

"Down Sendromlu çocuklarımız için düzenlenen kampa 48 özel çocuğumuz aileleriyle birlikte katıldı. Çocukların eğitmenlerinin de iştirak ettiği yaklaşık 100 kişilik kampta birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Survivor, okçuluk, oryantiring, voleybol, masa tenisi, bilek güreşi gibi aktivitelerin yapıldığı kampta özel çocuklar aileleriyle birlikte mutlu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm ailelerle ve özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların katıldığı etkinlikleri izleyen, onlarla sohbet eden Başkan Çelik, özel çocukların sıcacık sevgisiyle karşılaştı. Akşam üzeri ateş başında toplanan kampçılara hitap eden Başkan Mustafa Çelik, özel çocuklarımızın herkesin kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti. Çocukların daha fazla sosyal ortamlara katılabilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstermeye ve farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çelik, gönülleri sevgi dolu özel çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de bu tür etkinliklerin özel çocukların gelişimine çok büyük faydalar sağlayacağını belirtti ve böylesine güzel organizasyonlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.

Özel çocuklarımız, kampta açık hava sineması izleyerek ve ateş başında canlı müziğe eşlik ederek unutamayacakları anlar yaşadılar.