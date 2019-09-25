Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den rekor ağaçlandırmaya destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek olan rekor ağaçlandırmaya destek vereceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 11 Kasım’da saat 11’de 81 ilde eş zamanlı 11 milyon fidan dikimine Büyükşehir Belediyesi’nin de katılacağını belirtti.

Büyükşehir'den rekor ağaçlandırmaya destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11’de 81 ilde eş zamanlı dikilecek 11 milyon fidan için Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına katıldı.

Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak için yapılacak olan etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük desteği vereceğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumun her kesiminin bu etkinliğe katılacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 11 Kasım’da ve saat 11.11’de gerçekleştirilecek olan fidan dikme etkinliğinin dünyanın en kapsamlı çevre hareketi olacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇAğaçlandırmaFidan Dikimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.