Büyükşehir'den Talas'a iki temel

Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli 6 Temmuz Perşembe günü, Meslek Eğitim Akademisi ve Sınav Merkezi’nin temeli ise 7 Temmuz Cuma günü atılacak.

Bu yıl kent merkezi ilçelerde yatırım üstüne yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, iki önemli projenin daha inşaatına başlıyor.

TALAS’A SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hafta temelini atacağı Talas’taki ilk proje Sosyal Yaşam Merkezi olacak. 4 bin 350 metrekare inşaat alanına sahip olan sosyal yaşam merkezinin temeli 6 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de atılacak. Bahçelievler Mahallesi’nde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın karşısına yapılacak olan sosyal yaşam merkezinde bay ve bayanların kullanabileceği iki adet yüzme havuzu, iki adet fitness salonu, oyun salonu, KAYMEK kurslarının verilebileceği 8 adet derslik ve iki adet bilgisayar odası bulunuyor.

MESLEK AKADEMİSİ’NİN DE TEMELİ ATILIYOR

Büyükşehir Belediyesi 7 Temmuz Cuma günü saat 13.30’da ise Mesleki Eğitim Akademisi ve Sınav Merkezi binasının temelini atacak. Talas Bulvarı üzerinde yapılacak olan bina 3 bin 450 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Meslek Eğitim Atölyesi’nde inşaat, makine ve metal sektörleri için ulusal yeterlilik seviyesinde mesleki eğitim verilecek.