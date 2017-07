Büyükşehir'den Talas'a muhteşem tesis

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yıl Talas için yatırım yılı ilan ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, böyle güzide bir tesisin yapılıyor olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti. Talas’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu, Talas’ın alabileceği hizmetleri maksimum düzeyde aldığını kaydetti. Alt ve üst yapıda çok önemli hizmetler yapıldığını vurgulayan Palancıoğlu, bu çalışmalara destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sözlerine bu yıl pek çok alanda bir kalkınma hamlesi başlattıklarını ve bu doğrultuda yatırım üstüne yatırım yaptıklarını ifade ederek başladı. Bu yılın ilk altı ayında toplam değeri 350 milyon TL’yi aşan 160’ı aşkın ihale yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Pek çok projenin herhangi bir tören yapmadan temelini attık ve bitirmek için çalışıyoruz. Bazı projelerimizi de şimdi olduğu gibi bir törenle başlatıyoruz. Maksat sizlerle birlikte olmak. Bu yatırımlarla birçok noktada açık ara önde olan Kayseri çok daha mükemmel hale gelecek. Alt yapıda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Alt yapıdaki rekor yatırımın yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da çok önemli yatırımlara başladık ya da başlayacağız. İnsana yatırım konusu bizi en fazla heyecanlandıran konu. Şehri imar ederken insanımızı ihmal etmiyoruz. Spor, kültür ve sanatta da adeta bir alt yapı hamlesi başlattık. Şehrimizdeki her gence ve isteyen her bireye spor yapma ya da bir sanat dalıyla uğraşma imkanı vermeye çalışıyoruz. Bu arada Kayseri’yi “Kütüphaneler Şehri”, “Okuyan Şehir” yapmak gibi hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşmak için de ardı ardına yatırımlar yapıyor ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün burada temelini atacağımız tesis de Talas halkına sosyal ve kültürel alanda yeni imkanlar sunacak” dedi.

“BEŞ YILDIZLI TESİS”

Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin beş yıldızlı ve toplumun farklı kesimlerinin yararlanacağı fonksiyonel bir tesis olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, tesisle ilgili şu bilgileri verdi: “Yapılacak olan sosyal yaşam merkezimiz 4 bin 350 metrekare inşaat alanına sahip. Tesisin zemin katında 160’ar metrekare alanlı bay ve bayanlar için iki adet yüzme havuzu bulunuyor. Sosyal yaşam merkezinde 120 metrekare alana sahip ikişer ayrı fitness salonu da yer alıyor. Talaslı hemşehrilerimiz yüzme havuzu ve spor salonunda daha sağlıklı bir hayat sürmek için spor yapma imkanına sahip olacaklar. Sosyal Yaşam Merkezimizde ayrıca 8 adet derslik bulunuyor. Bu dersliklerde sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK tarafından kurslar düzenlenecek. KAYMEK kursları bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracağı gibi, meslek edinmelerini de sağlayarak daha birikimli olmalarına katkıda bulunacak. Sosyal Yaşam Merkezinde bilgisayar odası, oyun salonu, kafeterya, kreş gibi birimler de bulunacak. Bu merkezimiz 5 milyon 550 bin TL’ye mal olacak. Talas halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

“TALAS’TA YATIRIM YILI İLAN ETTİK”

Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin hemen ardından Talas’ta Büyükşehir Meslek Eğitim Akademisi ve Sınav Merkezi projesinin de temelini atacaklarını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, bu yılı Talas için yatırım yılı ilan ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Talas’ın pek çok yerinde yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Önümüzdeki günlerde sadece Talas’ın değil ülkemizin en kapsamlı, en fonksiyonel ve en güzel kütüphanelerinden birinin yapımına başlayacağız. Erciyes Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak üçlü protokol imzaladık. Bu protokolle yapacağımız 24 saat açık kütüphane Talas ilçemize ve şehrimize ayrı bir renk katacak. Yine bu yıl yapımına başlayacağımız Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı Talaslı hemşehrilerimizin tamamını konforlu ulaşımla buluşturacak. Hattın zemin etütleri başladı. İnşallah bu sene temelini atacağız. Büyükşehir’in Fen İşleri ekipleri Talas merkezinde ve Başakpınar yolunda asfalt ve kaldırım çalışmaları yapıyor. En son Halef Hoca Caddesi’ne girdik. Talas caddeleri önümüzdeki günlerde çok daha kaliteli olacak. Alt yapı kuruluşumuz olan KASKi ihtiyaç duyulan her yerde alt yapıyı daha kaliteli hale getiriyor. Spor A.Ş. şirketimiz TOKİ’deki spor tesislerinde binlerce hemşehrimizin yararlandığı tesisleri işletiyor. KAYTUR şirketimiz sadece bir kesim tarafından kullanılan eski öğretmenevini Erguvan tesisleri olarak tüm halkımızın hizmetine sundu. Erguvan tesisleri Talas’ın ve şehrimizin cazibesini artıran, marka değerimize katkı koyan mükemmel bir tesis oldu. KAYMEK şirketimiz Talas Amerikan Koleji’ni çok yakında Talas Enderun Gençlik Merkezi olarak hizmete açacak. Gençlerimiz için burada kaliteli zaman geçirecekleri etkinlikler olacak. Tüm bu yatırımlar ilçemize ve şehrimizi çok daha konforlu bir kent haline getirmek ve bu şehirde yaşayanların çok daha birikimli olmasını sağlamak içindir. Bu çalışmaları yaparken Talas Belediyemizle uyum içinde çalışıyoruz. Bu uyumu sağlayan ve Talas için gece gündüz büyük bir gayretle çalışan Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bu uyum diğer belediyeler ve diğer kurumlarla da var ve bu durumdan şehrimiz kazançlı çıkıyor” diye konuştu.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Başkan Çelik’in vurguladığı uyum kültürünün önemine işaret etti ve bu uyumun bir sonucu olan Talas Sosyal Yaşam Merkezi için teşekkür etti. Konuşmasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı önemli operasyona da değinen Başkan Çelik, hain bir saldırı hazırlığındaki teröristlerin yakalanması nedeniyle başta Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua ettirdi ve Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli katılımcılar tarafından atıldı.