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Büyükşehir'den üç ihale birden

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyazşehir Mahallesi, Erciyes Mahallesi ve Şeker Mahallesi’nde bulunan arsaların ihalesi 18 Ağustos Salı günü yapılacak.

Büyükşehir'den üç ihale birden

Yapılacak olan ihalede, Beyazşehir Mahallesi ve Erciyes Mahalleleri’nde yer alan toplam 5 adet Konut + Ticaret alanı, Turistlik Tesis Otel Alanı arsalarının ihalesi 'Kapalı Teklif Usulü' ile saat 13.50’de yapılacak ve satışa sunulacak. Ayrıca Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi’nde bulunan 2 adet konut alanı arsası ihalesi Açık Teklif Usulü saat 14.00’da, Erciyes Mahallesi (Erciyes Kayak Merkezi)’nde yer alan Turistik Tesis (Otel) Alanı Arsanın ihalesi ise aynı şekilde Açık Teklif Usulü ile 14.15’te yapılarak, satışı gerçekleşecek.

Arsaların ihalesine son başvuru 18 Ağustos Salı Günü 13.30 olarak belirlendi.


Kurumsal

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