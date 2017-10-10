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Büyükşehir'den ulaşımda yeni uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs duraklarında yeni uygulama başlattı.

Büyükşehir'den ulaşımda yeni uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs duraklarında yeni uygulama başlattı.
Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen uygulamada duraklara otobüslerin geliş dakikalarını bildiren tabelalar yerleştiriyor. İlk deneme Kaleönü otobüs durağında gerçekleştirildi. Bu uygulamayla birlikte yolcuların otobüslerin duraklara geliş dakikalarını takip etmeleri amaçlanıyor.

Kayseri Gündem

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KayseriOtobüsULAŞIMUygulamaBüyükşehir
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yıldırım beyazıt mh 20 saat önce

sayın mustafa çelik yıldırım beyazıt hattına her 10 dakikada yarım saatte üç otobüsün geçmesi keçi tepesinden gelen her 10 dakikada yıldırım beyazıt hattı her 10 dakika konaklardan gelen her 10 dakikada gelmeli vatandaşlar bunu istiyor durakta çok beklemek istemiyorlar çünkü hastası olan var. işine geç kalan var okuluna geç kalan var ulaşımı kolaylaştırmanız lazı münübüs varken ulaşımda zorluk olmuyordu her 3dakikada bir münübüs vardı vatandaş kolaylıkla işine yetişe biliyordu ben mesala bazen işime keç kalabiliyorum otobüs tam satinde gelemiyor bizim için 3 dakika bile önemli ben yıldırım beyazıttan sanayiye iki otobüsle gidiyorum günlük yol üçretim 12 tl aldıgım maaş askeri üçret bilet fiyatları çok yüksek geçinmek çok zor mustafa çelik bey fiyatları geriye çekilmesini istiyoruz

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