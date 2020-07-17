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Büyükşehir'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Büyükşehir'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bazı kişilerin özellikle mübarek Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadıkları vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi ve bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ya da jandarmaya ihbarda bulunmaları istendi.
 

Kurumsal

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