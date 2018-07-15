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Büyükşehir'den Yemliha'ya modern yol

 Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Yemliha halkına söz verdiği yol kısa sürede tamamlanarak ulaşıma açıldı. Başkan Mustafa Çelik, Yemliha’ya giderek tamamlanan yolda incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla görüştü. 

Büyükşehir'den Yemliha'ya modern yol

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan’a bağlı Yemliha Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Yemliha’ya giden Başkan Çelik, Yemliha girişinde Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı ve vatandaşlarca karşılandı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yemliha Yolu’nda incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çelik, yolu söz verdiği gibi seçimlerden önce tamamlayarak hizmete sunduklarını belirtti. Daha önce genişliği 5-6 metre olan yolu 10 metre asfalt genişliği ve 12 metre platform genişliğine ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Öncelikle yolun alt yapısını bitirdik. Üstüne de şehir merkezinde kullandığımız kalitede asfalt dökerek hizmete açtık. Burası 5 km uzunluğunda bir yol. 10 bin ton asfalt kullandık. Yaklaşık maliyeti 2 milyon TL’yi geçti. Gördüğünüz üzere söz verdiğimizi yapıyoruz. Yemliha’ya yakışır bir yol sözü vermiştik ve sözümüzü yerine getirdik. Yemliha için hayırlı olsun” dedi. 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, Kocasinan’ın kırsaldaki en büyük mahallesi olan Yemliha’ya yakışır bir yol olduğunu dile getirdi. Yemliha Muhtarı Mehmet Adanalı da Yemliha adına Başkan Çelik’e teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra Yemliha mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Ziyareti sırasında engelli bir gençle yakından ilgilenen Başkan Çelik, Yemlihalı kadınlarla da bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Görüşmeler sırasında Yemliha halkı, yapılan modern yol nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’e teşekkürlerini iletti. 
 

İHA

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