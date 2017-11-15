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Büyükşehir diyabete dikkat çekti

Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sosyal sorumluluk projesine katkı verdi. Şehirlerin sembol binalarının mavi ışıkla aydınlatılarak diyabete dikkat çekilmesi kampanyasına Büyükşehir Belediyesi de Tarihi Saat Kulesi’ni aydınlatarak katıldı.

Büyükşehir diyabete dikkat çekti
14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle, Diyabet hastalığının tüm dünyada kabul gören sembolü olan mavi halkayı simgelemek için Tarihi Saat Kulesi mavi ışıkla aydınlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği’nin şehirlerin simge binalarının mavi ışıkla aydınlatılması kampanyasına Kayseri’nin de katılımını sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü için mavi renge büründürdüğü Tarihi Saat Kulesi, renk değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Saat Kulesi, toplumda diyabete dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla yapılan ışıklandırma sonrası Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.
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