Büyükşehir'e bir ödül daha

Mahallesi'ne yapacağı Keykubat Kent Ormanı'na başlamadan bir ödül daha aldı. Keykubat Parkı için hazırlanan proje Plant Süs Bitkisi Üreticiliği ve Peyzaj Mimarlığı Proje Ödülüne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi, Keykubat Parkı ile Kayseri'ye 1 milyon metrekare büyüklüğünde yeni bir yaşam merkezi kazandıracak. Son haline getirilen proje kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e sunulmuştu. İhale sürecinde bulunan ve baharla birlikte temeli atılacak olan Keykubat Parkı, yapılmadan ilk ödülünü aldı. Plant Süs Bitkisi Üreticiliği ve Peyzaj Mimarlığı 2015-2016 Proje Ödülleri Seçici Kurulu, Kamusal Alan Kategorisi'nde, 'Keykubat Kent Ormanı' Projesi'ni ödüle layık gördü. Ödül töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandıracağı Keykubat Kent Ormanı, 7'den 70'e her kesimin görmek isteyeceği bir yaşam merkezi olacak. Keykubat Parkı'nda; ekstrem sporların yapılabileceği Macerapark, yaşlılar için Kıdemli Yaşam Merkezi, konser ya da şenliklerin yapılabileceği çok amaçlı alanlar, bisiklet ve koşu yolları, farklı bitkilerin yetiştiği Tematik Bahçe, büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları, dalından koparılarak meyvelerin yenebildiği Meyve Bahçeleri, Ekolojik Tarım Alanları, Seralar, İzcilik Kamp Alanı, spor alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, mesire alanı gibi sosyal alanlar yer alacak.



İHA