Büyükşehir'e bir ödül daha

Bu yıl 10.’su düzenlenen Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nın finalinde toplu ulaşım mükemmellik ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası, çok sayıda belediye ve ulaşım şirketinin katıldığı yarışta verimlilik kategorisinin birincilik ödülü Kayseri’ye verildi. Ödülü Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu aldı.

Verimlik ödülünü 2014 yılında da Kayseri’ye kazandırdıklarını hatırlatan Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gündoğdu, Kayseri'ye bir kez daha bu gururu yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Gündoğdu, birincilik ödülünü Transist Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e takdim etti. Ulaşım A.Ş.'nın standını ziyaret ettikten sonra Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nı gezen Başkan Çelik, sergilenen toplu taşım araçlarını da tek tek inceledi.