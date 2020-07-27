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Büyükşehir hijyen çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşların kullanımına sunduğu yüzme havuzlarında İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları’nın yayınladığı hijyen kurallarını uyguluyor. Bu kapsamda vatandaşların daha güvenli hizmet alabilmeleri adına Büyükşehir Belediyesi tesislerindeki yüzme havuzlarının bakımları eksiksiz yapılıyor.

Büyükşehir hijyen çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her alanında mücadele ettiği Covid-19 salgını için yaptığı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Buna göre Büyükşehir Belediyesi tesislerindeki yüzme havuzlarında vatandaşların daha güvenli ve daha hijyenik hizmet alabilmeleri için birçok tedbir ve önlemler alınıyor. Büyükşehir Belediyesi teknik koordinatörlük ekibi kontrolleri kapsamında havuza gelen vatandaşlara düzenli olarak ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca kapalı havuzların havalandırma sistemi saatlik kontrol ediliyor ve kayıt altına alınması gereken havanın sağlanması otomasyon sistemiyle sürekli devam ediyor. Hijyen çalışmaları kapsamında klima sistemleri günlük olarak dezenfekte edilerek, filtreleri düzenli değişiyor.


 

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