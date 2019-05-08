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Büyükşehir iftarına büyük ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir iftarına katıldı. Başkan Büyükkılıç, orucunu Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi ve Muhabbet Çay Bahçesi’ndeki iftarda vatandaşlarla birlikte açtı.

Büyükşehir iftarına büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalar nedeniyle bu yıl iftarı kapalı mekanlara aldı. Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi ve Muhabbet Çay Bahçesi’nde verilen iftar, evlerine yetişemeyen esnaf ve vatandaşların büyük ilgisini gördü. İftara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Yemekhane ve çay bahçesindeki masaları tek tek gezerek vatandaşları selamlayan Başkan Büyükkılıç, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftara katılan vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a bu önemli hizmet nedeniyle teşekkür ettiler.



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İHA

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