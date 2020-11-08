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BÜYÜKŞEHİR İKİ İLÇEDE 7 KİLOMETRE ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yeşilhisar ilçesinde 4 kilometrelik, Hacılar ilçesinde ise 3 kilometrelik yolda asfalt sathi kaplama çalışması yaptı.

BÜYÜKŞEHİR İKİ İLÇEDE 7 KİLOMETRE ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 2020 yılı yapım çalışmaları kapsamında Yeşilhisar ve Hacılar ilçelerinde toplam 7 kilometrelik yolun asfalt sathi kaplamasını yaptı. Daire Başkanlığınca, Yeşihisar İlçesi  Gülbayır Mahallesi’nden İl Yolu bağlantısı arası dar, trafik yoğunluğu yüksek ve tehlikeli olan 4 kilometrelik kısım genişletilerek I. kat asfalt sathi kaplaması yapıldı. Ayrıca Hacılar ilçesi merkezde 3 kilometrelik kısım da I. kat asfalt sathi kaplaması yapıldı. 

“VATANDAŞLARIN TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KONFORU SAĞLANDI”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kesimlerde yol yapım ve onarım çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, “16 ilçemizin tamamını kucaklayan hizmet anlayışımız devam ediyor. Özellikle Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi’ndeki yol dar ve trafiği fazlaydı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca kısa süre içerisinde bu yolların asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. Bu yolları kullanan vatandaşların trafik güvenliği ve konforu sağlandı. Asfaltı dökülen yollarımızın kazasız belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

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