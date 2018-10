Büyükşehir İle Coşkulu Kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Bisiklet Turu Kadir Has Stadı yanından başladı. Bisiklet Turu’na katılan yaklaşık 2 bin 500 bisikletliye ay yıldızlı bayrağımız da dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de etkinlik alanına gelerek katılımcılarla sohbet etti. Etkinliğe karılanlar ailece katılabildikleri böyle güzel etkinlikler nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür ettiler.



CUMHURİYET TURU’NA 2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Kadir Has Stadı önünde katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü kutladı ve etkinliğe katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Bisiklet Turu’na 2 bin 500 kişinin katıldığını ifade eden Başkan Çelik, “Ailece buradasınız. Spor, sağlık, kardeşlik, dostluk burada. Hiçbir ideolojik farklılık olmaksızın toplumumuzun her kesiminden insanlar bu etkinliklere katılıyor. Sadece son bir yılda düzenlediğimiz sportif etkinliklere 500 bin kişi katıldı” dedi.

Başkan çelik, daha sonra 29 Ekim Bisiklet Turu’nun startını verdi. Kadir Has Stadı yanından 2 bin 500 bisikletli ile başlayan Bisiklet Turu Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.



“2023 HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Bisiklet Turu’nun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldı. Kutlamalara AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da iştirak etti. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda Spor A.Ş. tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi, havai fişekler atıldı.



Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ederek başladı. Gönül coğrafyamızdaki birçok ülke kan ve gözyaşı dökerken ülkemizde gönül huzuru içinde kardeşçe yaşadığımızı ifade eden Başkan Çelik, Cumhuriyetimizin en önemli eserlerinden İstanbul havalimanına da değindi. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin bile yapamayacağı havaalanının devletimiz tarafından kısa sürede yapıldığına işaret eden Başkan Çelik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle bunları başardık. Kendisinden Allah razı olsun. Ankara’da hükümetimiz bu ülkeyi 2023 hedeflerine emin adımlarla götürürken bizler de Kayseri’de boş durmuyoruz. Bu şehirde yaşayanlara daha konforlu kent hayatı sunmak için gayret ediyoruz. Yeni yollar, yeni kavşaklar, toplu aşım araçları, alt yapı, sosyal tesisler, yeşil alan çalışmaları gibi yatırımları eksiksiz yapıyoruz. 41 başlıktaki yüzlerce yatırımı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplu açılış töreninde hizmetinize sunduk. Fiziki yatırımların yanında içinde insanının olduğu projelere de önem veriyoruz. İstanbul’da 30 yıldır yapılan Kitap Fuarı’na 740 bin kişi gelirken Kayseri Kitap Fuarı’na 680 bin kişi katıldı. Çünkü çok kaliteli bir organizasyon gerçekleştirdik. 680 bin kişiyle gönül belediyeciliği yaptık. Spor A.Ş.’miz binlerce kişinin katıldığı etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerle ailece kaliteli vakit geçiriyoruz. Hem sağlık için spor yapıyoruz hem de dostluğu ve kardeşliği geliştiriyoruz” dedi.



“SADECE EL SIKMAKLA GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ OLMAZ”

Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gönül belediyeciliğini önemsediklerini ve bu yüzden insana yatırım konusunda özellikle durduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sadece insanların elini sıkmak gönül belediyeciliği değildir. Gönül belediyeciliğinin altını dolduracaksınız. Proje yapacaksınız ve insanlarla yüz yüze olacaksınız. Sadece spor A.Ş. ve Kitap Fuarı ile ulaştığımız insan sayısı 1 milyonu geçti. Kaliteli organizasyonlarla sizler de bizi yalnız bırakmıyorsunuz ve böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Biz bu şehre aşığız. Siz bize destek verdiğiniz sürece bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki coşkuda öz çekim de yaptı. Meydandaki kutlamalar farklı etkinliklerle devam etti.