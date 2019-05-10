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Büyükşehir ile Ramazan etkinlikleri her yerde

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Ramazan etkinliklerini ilçelere de taşıyarak Ramazan gecelerini en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra büyük mahalleler ve ilçelerde yapılan Ramazan etkinliklerinin bu kez durağı İncesu oldu.

Büyükşehir ile Ramazan etkinlikleri her yerde

Ramazan coşkusunu her gün değişik mahallelere ve ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesinde de büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de takip etti.
İncesu’daki Ramazan etkinlikler Kuran-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Daha sonra sahneye gelen Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı bir konser verdi. Ramazan etkinlikleri orta oyunu ile devam etti ve ardından Ramazan gecelerinin vazgeçilmezleri olan Hacivat ile Karagöz sahneye çıktı. Gölge oyununun bu önemli kahramanları sahneye çocukları da alarak izleyenleri eğlendirdi.
 

İHA

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