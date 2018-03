Büyükşehir'in dua alan projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, ilk ziyaretini Kazım Karabekir Mahallesi’nde Taliha Kararan’a yaptı. Evinde tek başına yaşayan Taliha Kararan YADES hizmetlerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek “Allah razı olsun belediyemizden ve belediye başkanımızdan. Her gün belediyemize ve devletimize dua ediyorum” ifadelerini kullandı. İkbal Çelik de yaşlılarımızın duasına her zaman ihtiyacımız olduğunu belirterek teşekkür etti.

Başkan Çelik’in eşi İkbal Çelik, daha sonra Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan Mehmet ve Akkadın Genç çiftini ziyaret etti. Yaşlı çift ile yakından ilgilenen İkbal Çelik, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. İkbal Çelik’e teşekkür eden ve YADES hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkadın Genç, “Evime gelen belediye elemanları benim yeğenlerim. Geliyorlar ve her işimi görüyorlar. Dualarımı alıyorlar. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı kapsamında halen 417 yaşlıya evde destek hizmeti veriyor. Proje çerçevesinde yaşlılarımızın kişisel temizlik ve bakımları, evlerinin genel temizliği, evlerdeki basit tadilat ve onarım işleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan yaşlılarımızın sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile ulaştırılması sağlanıyor. Bunlarla birlikte yaşlılarımıza yönelik rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunuluyor.

İHA