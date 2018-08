Büyükşehir'in etkinliğinde Kızılay'a rekor kan bağışı

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 7 km’lik Turan-Bağpınar Parkurunda yapılan doğa yürüyüşüne Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Her zaman olduğu gibi büyük ilgi gösterilen yürüyüşe yaklaşık on bin kişi katıldı.



200 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

Turan-Bağpınar yürüyüşüne katılanlar daha sonra hem kendilerine hem de başkalarına sağlık verdiler. Katılımcılar Kızılay’ın yürüyüş alanında kurduğu çadırlarda kan bağışı yaptılar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kan bağışında bulundu. Etkinlikte 4 saat içerisinde Kızılay’a 200 ünitenin üzerinde kan bağışı yapılarak bugüne kadar bir etkinlikte yapılan en fazla kan bağışı rekoru kırılmış oldu. Kızılay Kan Merkezi Organizasyon Birim Sorumlusu Coşkun Akgöz mevcut imkanlar ve personel sayısı dahilinde tam kapasite kan aldıklarını, ekipman ve personelin fazla olması durumunda çok daha fazla kan bağışı alabileceklerine işaret ederek Büyükşehir Belediyesi etkinliğine katılan vatandaşlara kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyet konusunda teşekkür ettiklerini ifade ettiler.



Spor A.Ş.’nin sadece katılanların değil katılmayanların da sağlığına olumlu katkı veren Turan-Bağpınar parkurundaki yürüyüşü sonrası katılımcılar toplu halde spor yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, böylesine özel bir etkinliğe katılan herkesi tebrik etti. Başkan Çelik, sosyal ve kültürel anlamda yapılan etkinlikler gibi sportif anlamda da yapılan etkinliklerle insana yatırıma öncelik vermeye devam ettiklerini ifade ederek, “Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça bahsettiği gibi gönül belediyeciliğini slogan halinden çıkartıp eylem haline dönüştürüyoruz. Spor, sağlık, doğal güzellik ve ailecek kaliteli vakit geçirmek burada. Bütün güzelliklerin hepsini bir arada yapabilmek elhamdülillah sizler sayesinde nasip oluyor. Geçen sene yaptığı etkinliklerle Spor A.Ş’miz 500 bin kişiye ulaştı. Bu sene bu sayıyı geçeceğiz. Bu sene yaptığımız farklı bir şey daha var. O da ne her yaptığımız sportif faaliyetine sosyal sorumluluk yüklüyoruz. Ve sayenizde bugün Kayseri’de bir rekor kırıyoruz. Bir etkinlikte en fazla kan bağışı yapılma rekorunu sizlerin sayesinde kırmış oluyoruz” dedi.



Spor A.Ş’nin anlamlı etkinliklerinin de devam edeceğini ifade eden Başkan Çelik özel çocuklarla yapılan doğa kampının önümüzdeki günlerde sevgi evlerindeki çocuklarla devam edeceğini söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da böylesine güzel etkinlikler nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür ederek “ Bu kadar güzel bir parkurda bir pazar sabahında toplumun her kesimi ile beraber yaşayabiliyor olmak; toplumun bir, bütün ve beraber olmasını sağlayabilmek yalnızca belediyeciliğin bir resmi faaliyeti olarak değil gönlünü ve kalbini koyarak yaptığı bir iştir” dedi.

Yürüyüş ve kan bağışına katılanların sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri Spor A.Ş. tarafından karşılandı. Katılımcıların gerek dinlenmesi gerekse rahat vakit geçirebilmeleri için bölgede açık hava sineması başta olmak üzere farklı etkinlikler de yer aldı.