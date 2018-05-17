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Büyükşehir'in iftar sofrası

Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’nde iftar programlarına başladı. Ramazan ayının ilk iftarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’nde kurulan iftar sofrasında açtı.

Büyükşehir'in iftar sofrası
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’nin yanında kurulan iftar sofrasına erken saatte gitti ve iftar için gelen vatandaşlarla görüştü. Başkan Çelik, tek tek masaları gezerek gelenlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. 
İftar için gelenlerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, özellikle çocuklarla daha fazla alakadar oldu. Başkan Çelik, adaşı olan bir bebeği de kucağına alarak bir süre sevdi. 
İftar hazırlıklarına ve yemek servisine de yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çorbaları doldurdu. 
VALİ KAMÇI DA KATILDI 
Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi yanındaki iftara Vali Süleyman Kamçı da katıldı. Vali Kamçı, Başkan Çelik ile birlikte masaları gezdi. Vali Kamçı ve Başkan Çelik daha sonra Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’ni de ziyaret ederek dua ettiler. Vali Kamçı ve Başkan Çelik, iftarlarını da vatandaşlarla beraber açtılar. 
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