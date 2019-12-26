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Büyükşehir'in ulaşım yatırımları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve akıcı trafik için ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki 15 Temmuz ve Aşiyan Sokak Kavşaklarında yapılan çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir'in ulaşım yatırımları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Talas-Anayurt Hattı olarak bilinen ve Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Umut Caddesi, Mehmet Timuçin Caddesi ve Turgut Özal Caddesi’nden geçen raylı sistem hattı ile kent merkezinden Talas’a giden araçlara devamlılık imkanı sağlayan projeyi hayata geçirdi. 15 Temmuz Caddesi ile Aşiyan Sokak’ı Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’na bağlayan iki kavşakta çalışmalar tamamlandı. Yan yollar açılarak trafikte kesinti yapılmadan gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, taşkın su kanalı üzerine köprü yapıldı ve iki kavşakta düzenlemelere gidildi. Proje kapsamında kapalı kesit uzunluğu yaklaşık 170 metre olan köprü için yaklaşık 5 bin metreküp beton, 500 ton demir ve 9 bin metrekare kalıp kullanıldı. Köprü üzerinde raylı sistem ve taşıt trafiğine uygun olarak kavşak düzenlemesi yapılarak genişletilen yol platformuyla trafiğin akıcı hale getirilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarda 40 bin ton stabilize, 30 bin ton kırılmış yol malzemesi ve 5 bin ton asfalt kullanıldı. 
 

Kurumsal

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