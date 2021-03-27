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BÜYÜKŞEHİR, KAPALI KIRSAL MAHALLE YOLU BIRAKMADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 4 ilçede toplam 59 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı.

BÜYÜKŞEHİR, KAPALI KIRSAL MAHALLE YOLU BIRAKMADI

16 ilçede karla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 30, Develi’de 18, Tomarza’da 8 ve Bünyan’da 3 mahalle yolu olmak üzere toplam 59 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri il geneli kırsal mahalle yollarında kapalı mahalle yolu kalmazken, ekipler kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla ekipler gece boyu çalışma yaptı.

BUGÜNE KADAR BİN 911 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 30 bin 579 kilometrelik yol ağında bin 911 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, sorumluluk alanları olan ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Haber Merkezi

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