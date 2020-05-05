Büyükşehir kendi üretti bütçe yükünü hafifletti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen el ve ortam dezenfektanlarının Büyükşehir Belediyesi ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.
Covid-19 ile mücadele sürecinde halkın önemli ihtiyaçlarından maske ihtiyacını KAYMEK’te üretim yaparak giderdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Dezenfektan ihtiyacı için de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izni alarak KASKİ Genel Müdürlüğü’müzde üretime başladık. El dezenfektanını piyasa fiyatının 1/10’una mal ettik. Bu süreçte ayrıca en büyük giderlerimizden birisi haline gelen klor bazlı ortam dezenfektanı ürettik. Kamu faydası, toplum sağlığı ve ekonomiye katkı için cüzi bir rakama ürettiğimiz klor bazlı yer/ortam dezenfektanlarını kamu binaları ve kendi binalarımız başta olmak üzere olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde kullandık, kullanıyoruz. Bütçemizin yükünü hafifleten üretim nedeniyle KASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ortam dezenfektanı, bu süreçte karantina için kullanılan öğrenci yurtları, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Adliyesi, toplu ulaşım araçları gibi ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesinde kullanılıyor. Dezenfekte işlemleri, yine bizzat KASKİ ekipleri tarafından yapılıyor.
Covid-19 ile mücadele sürecinde halkın önemli ihtiyaçlarından maske ihtiyacını KAYMEK’te üretim yaparak giderdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Dezenfektan ihtiyacı için de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izni alarak KASKİ Genel Müdürlüğü’müzde üretime başladık. El dezenfektanını piyasa fiyatının 1/10’una mal ettik. Bu süreçte ayrıca en büyük giderlerimizden birisi haline gelen klor bazlı ortam dezenfektanı ürettik. Kamu faydası, toplum sağlığı ve ekonomiye katkı için cüzi bir rakama ürettiğimiz klor bazlı yer/ortam dezenfektanlarını kamu binaları ve kendi binalarımız başta olmak üzere olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde kullandık, kullanıyoruz. Bütçemizin yükünü hafifleten üretim nedeniyle KASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ortam dezenfektanı, bu süreçte karantina için kullanılan öğrenci yurtları, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Adliyesi, toplu ulaşım araçları gibi ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesinde kullanılıyor. Dezenfekte işlemleri, yine bizzat KASKİ ekipleri tarafından yapılıyor.
Kurumsal