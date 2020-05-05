Büyükşehir kendi üretti bütçe yükünü hafifletti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 ile mücadele sürecinde dezenfektan üretimine girerek önemli bir ekonomik katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu süreçte KASKİ tarafından el dezenfektanının yanı sıra klor bazlı ortam dezenfektanı üretimi de yapıldığını söyledi.

05 Mayıs 2020 Salı 14:49