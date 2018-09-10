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Büyükşehir konservatuvarına kayıtlar başladı

Önceki hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılıyla yaz dönemi kurslarının kapanış ve sertifika törenini yapan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’na kış dönemi için kayıtlar başladı. Kış kursları için kayıtlar 21 Eylül’de sona erecek. 

Büyükşehir konservatuvarına kayıtlar başladı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kış dönemi kursları için kayıtlar 10-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kış döneminde geçen yıl olduğu gibi hem büyükler hem de öğrencilere yönelik kurslar açılacak. Yetişkinlere yönelik güz dönemi kurslarında, bağlama, gitar, klarnet, bateri, piyano, ud, keman, ney, yan flüt, resim, tiyatro, şan, halk oyunları, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Tasavvuf Müziği Korosu kursları verilecek. 

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kış döneminde öğrenciler için de dokuz branşta kurslar açacak. 9-15 yaş grubundaki öğrenciler bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro ve halk oyunları kurslarına kayıt yaptırabilecek. 

Yetişkinler ve öğrenciler konservatuvar kayıtlarını Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın hizmet binasında ya da Kayseri Mahallesi içindeki konservatuvar şubesinde yaptırabilecekler. Büyükşehir Belediyesi Kış Kursları 15 Ekim’de başlayacak. 
 

İHA

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