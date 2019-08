Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Büyükşehir Belediyesi arife günü yoğunlaşan mezarlık ziyaretleri için bir dizi önlem aldı. Şehir Mezarlığına arife gününden itibaren araç alınmayacak. Asri Mezarlık ana giriş kapısında hasta, engelli ve yaşlı ziyaretçiler için araçlar bulunacak ve bu araçlar gün boyunca mezarlık içerisinde ücretsiz ring seferleri yapacak. Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. 10 Ağustos Cumartesi günü Tacettin Veli Bulvarı Katlı Otoparkı karşısından her 15 dakikada bir olmak üzere saat 09.00'da başlayacak olan mezarlık seferleri saat 17.00'ye kadar devam edecek. Şehir Mezarlığı’nın yanı sıra Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’na da ücretsiz seferler düzenlenecek. Otobüsler 09.00-18.00 saatleri arasında her saat başı Seyyid Burhaneddin Türbesi yanından hareket edecek. Ayrıca bayram süresince kurban kesim yerlerine gidecek vatandaşlar için bu bölgelere yapılan seferler arttırıldı. Vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmesi için şehir merkezinde 49 noktada kurban kesim yeri belirlendi. Kurban kesim yerlerinin tamamında Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilmiş veteriner hekimler bulunacak. Görevli veteriner hekimler, kesim yerlerindeki hayvanların kontrolünü yapacak ve kurbanlıkların sağlıklı ve hijyenik ortamda kesilmelerini sağlayacak. Bu arada kurban atıkları ile alakalı da Büyükşehir Belediyesi düzenli çöp depolama alanında gerekli önlemler alındı. Öte yandan kurbanlıkların kaçması halinde yakalanmaları için ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan Hayvan Yakalama Timlerine de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince eğitim verildi.



Büyükşehir Belediyesi zabıta birimleri de vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Bayram öncesi ve bayram süresince ana arterler ve alışveriş yoğunluğunun olduğu merkezlerde ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde aralıksız hizmet verilecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 nolu telefonuna iletebilecekler. Bayram tatili süresince su ve kanalizasyon ile elektrik konusundaki şikayetlerin olmaması için de KASKİ ve Elektrik Şirketi de önlemlerini aldı. Her iki şirket tarafından olası arızalara karşı anında müdahale ekipleri oluşturuldu.