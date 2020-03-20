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Büyükşehir maske üretmeye başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş tarafından maske üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimi yapılan maskeler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özellikle sahada çalışan ekipler tarafından kullanılıyor.

Büyükşehir maske üretmeye başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kesintisiz çalışmalarını sürdüren ve ekipleri dönüşümlü olarak 24 saat sahada tutan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem çalışanlarının hem de vatandaşların sağlığını düşünerek hareket ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla KAYMEK bünyesinde maske üretimi gerçekleştirilerek, dezenfekte ekipleri başta olmak üzere sahada çalışan tüm birimlerin kullanımına sunuldu.

Eğitime ara verilmesi nedeniyle KAYMEK bünyesindeki 10 öğretmenin maske yapımı alanına kaydırılmasıyla hem hijyen ve kişisel tedbire yönelik maske ihtiyacı karşılanmış oluyor hem de belediye bu yönde kendi imkânlarını kullanarak tasarruf sağlamış oluyor.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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