Büyükşehir Meclisi'nde 70 gündem maddesi görüşüldü

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında Temmuz ayı toplantısını yaptı. Toplantının başında bir süre önce Sarıoğlan Belediyesi Meclisi tarafından belediye başkanlığına seçilen Yusuf Akbulut söz alarak kendisini meclis üyelerine tanıttı. Akbulut, Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Sarıoğlan için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Meclis toplantısında, imar planı değişikliğine ilişkin taleplerin görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı bazı yatırımlardan kaynaklanan değişiklik talepleri de ele alındı. Beydeğirmeni bölgesine yapılacak olan Toplu Besi Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi yanına yapılacak olan Kitap Kafe ve şehrin muhtelif bölgelerine yapılacak olan mini terminaller nedeniyle de söz konusu bölgelerde imar planı değişiklikleri yapılması meclis üyelerince oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre 26 yaşına kadar öğrenciliğini belgeyle beyan eden herkes öğrenci kartı alabilecek. Ancak 26 yaş üstündeki kişilerden öğrenci belgesiyle birlikte SGK kaydı olup olmadığına dair belge istenecek. SGK kaydı bulunmayanlar da yaşları kaç olursa olsun öğrenci kartı alabilecek. SGK kaydı olanlar ise öğrenci kartı alamayacak.

Kurum Haberi

