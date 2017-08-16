Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi ağırlıklı olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen raporları görüştü. Bu raporlar arasında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bazı mahallelerdeki taşınmazları kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilmesi yönündeki talepleri de vardı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Beydeğirmeni bölgesinde Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak olan Besi ve Hayvancılık projesi de gündeme geldi. Büyükşehir Meclisi söz konusu bölgede Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. tarafından arsa satışı yapılabilmesi için yetki verdi.

Mecliste ayrıca çeşitli spor branşlarında üstün başarı gösteren sporculara verilecek ödül miktarı da belirlendi. Konuyla ilgili görüşmeler sonucu uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanan sporcuların 30 çeyrek altın, gümüş madalya kazananların 20 çeyrek altın, bronz madalya kazananların ise 10 çeyrek altın ile ödüllendirilmesine oybirliği ile karar verildi.