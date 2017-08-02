BÜYÜKŞEHİR O AİLEYE SAHİP ÇIKTI

Kayseri Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesinde yaşayan 5 kişilik Arbuz ailesinin yaşamı, sağlık sorunlarından dolayı 2 aydan bu yana alt üst oldu. Fil hastası olan Güler Arbuz ile kronik kalp hastası olan ve ciğerleri de topladığı enfeksiyon nedeniyle eski işlevini göremeyen Eyüp Arbuz’un bakımını üstlenen oğulları Erkan Arbuz, “Evde 2 gündür yalnızca ekmek var, onu da çocuklara yediriyoruz. Çok müşkül durumdayız. İntiharın eşiğine geldim, hayır sahiplerinden yardım istiyorum. Suç işlemek istemiyorum” diye konuştu.



Büyükşehir sahip çıktı

Ailenin durumunu öğrenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi hemen yardım seferberliği başlattı. Başkan Mustafa Çelik’in talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ailenin acil meselelerini çözdü.

Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilerde “İşsiz olan dökümcü Erkan Arbuz’a iş bulunmaya çalışıldığı, aile için gıda ve ihtiyaç yardımı yapıldığı, alışveriş çeki verildiği, Melikgazi Kaymakamlığı’ndan nakdi para desteği sağlandığı, Büyükşehir Belediyesi’nin ailenin 6 aylık ev kirasını karşılayacağı ayrıca Baba Arbuz’un malulen emekli olabileceği” ifade edildi. Ayrıca Büyükşehire bağlı Yaşlı Destek Hizmeti birimi tarafından ailenin bulunduğu evde temizlik yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan hayırseverlerin de haberi yayınlayan ajansın bölge müdürlüğünü arayarak yardım etmek istedikleri öğrenildi.

İHA-Kayseri Gündem