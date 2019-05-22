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Büyükşehir Ramazan etkinlikleri ilçelere taşınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde oluşturduğu Ramazan etkinliklerinin yanı sıra kent merkezine uzak mahalleler ve ilçelerde de Ramazan’a özel etkinlikler gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Ramazan etkinlikleri ilçelere taşınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna uygun etkinliklerle Kayseri’nin dört bir tarafında Ramazan gecelerinin birlik beraberlik içerisinde geçirilmesine vesile oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde oluşturduğu Ramazan etkinlikleri büyük bir ilgiyle devam ederken, şehir merkezine uzak mahalleler ve ilçelere de birbirinden güzel etkinlikler taşınıyor. Ramazan etkinlikler, bugüne kadar Hacılar, Develi, İncesu ve Yeşilhisar ilçeleriyle Talas-Anayurt, Eskişehir Bağları, Ağırnas, Mimsin, İldem, TOKİ, Erkilet, Yenişehir, Belsin ve Yemliha mahallelerinde yapıldı. Ramazan etkinlikleri Yahyalı, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza, Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız ve Develi ilçeleriyle devam edecek. Etkinlikler, ilçelere Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yaşam merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser veriyor, ilahiler seslendiriliyor, Karagöz ve Hacivat sahne alıyor, orta oyunu gösterisi sunuluyor ve çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri gittiği her mahalle veya ilçede büyük ilgi görüyor.

İHA

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