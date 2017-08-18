Büyükşehir sağlık ve eğitimde yeni atılımlar yapacak

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında toplandı. Toplantıda öncelikle 1/25000 ölçekli nazım imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporu görüşülerek meclis üyelerince oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda Gesi bölgesindeki bir taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak hastane alanı olarak planlanması da görüşüldü. Meclis üyelerinin oylarıyla bu bölgede hastane yapılması için Sağlık Bakanlığı’na verilmek üzere hastane arsası belirlendi.



Toplantıda okul ihtiyacının karşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bazı arsalarda imar plan değişikliği yapılması talebi de görüşüldü. Konuyla ilgili söz alarak meclis üyelerini bilgilendiren İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, tam gün eğitime geçiş için yeni okullar yapılması gerektiğini belirtti. 24 derslik üzerinden 44 okula acil ihtiyaç olduğunu ifade eden Elmalı, “Şehir merkezinde belirlenen arsalar için belediyelerimizle gerekli görüşmeler yaptık ve yardım talep ettik. Katkılarından dolayı Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin değerli katkıları bizimle oldukça okul arsalarını bulmak bizim için daha kolay olacaktır. Eğitim konusunda belediyelerimizin bugüne kadar yaptığı yardım ve desteğe müteşekkiriz; ama tam gün eğitime geçmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“Fetö okuluna Amerika bayrağı çekildi”



Meclis toplantısının sonunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Büyükbaş, meclis üyeleriyle çarpıcı bir konuyu paylaştı. Bosna’ya yaptıkları gezide yaşadıklarını anlatan Büyükbaş, “Bosna gezisinde KAYMEK’in çok başarılı hizmetlerini gördük. Bosna her tarafı tarih kokan bir ülke. Ayrıca gezimiz sırasında FETÖ örgütünün bir faaliyeti olup olmadığını sordum. Üniversitesi olduğunu söylediler. Üniversitenin girişinde Türk ve Bosna bayrakları varmış. Daha sonra Türk bayrağının yerine Amerika bayrağı asılmış. Başlangıçta bu örgütün yaptıklarına inanmayanlar üniversitenin girişindeki Türk Bayrağı’nın indirilerek Amerikan bayrağının çekilmesinden sonra örgütün gerçek yüzünün görmüşler” dedi.