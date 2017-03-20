Büyükşehir, Sarımsaklı için proje hazırlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile Sarımsaklı Barajı’na giderek incelemelerde bulundu ve Sarımsaklı’yı çok güzel bir mesire alanı haline getireceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı’ya Sarımsaklı Barajı ile ilgili projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik ve Vali Kamçı, Bünyan’da yapılan törenin ardından Sarımsaklı Barajı’na geçtiler. Baraj kenarındaki mesire alanı olarak kullanılan; ancak uzun süredir bakımsız kalan bölgeyi gezen Vali Kamçı ve Başkan Çelik, bölgede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Sarımsaklı Barajı’nın yapılacak yeni projeyle çok güzel bir mesire alanı haline geleceğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, halen DSİ’nin elinde bulunan bölgenin Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesiyle alakalı görüşmelerin devam ettiğini ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında da konunun meclis gündeminde ele alındığını belirtti. Başkan Çelik, Sarımsaklı Barajı mesire alanının Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

İHA