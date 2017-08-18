Büyükşehir tarihi çalışmalara destek veriyor

Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Keykubat Tepesi'nde başlatılan kazı çalışmalarıyla Keykubadiye Sarayı gün yüzüne çıkarılacak. Tarihin gün yüzüne çıkarılmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kazı bölgesini ziyaret ederek çalışmaları takip etti. Ziyarete, kazı çalışmalarına destek veren Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin yer üstündeki tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra yer altında saklı kalmış bir mirasın üzerinde oturduğunu söyledi. Yapılan çalışmalarla bu mirasın gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Başkan Çelik, “Keykubatiye Sarayının kalıntıları gibi inşallah tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkararak, muhafaza ederek ve koruyarak; hemşerilerimizin, misafirlerimizin ve turizmin ziyaretine açacağız” dedi. Keykubat tepesini pek çok unsuru barındıran büyük bir park alanı olarak projelendirdiklerini de ifade eden Başkan Çelik, kazı alanının da ziyaretçilerin uğrak yeri olacağını belirtti. Tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması için destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Aslında yazılı görevlerimiz arasında bu destekler yok; ama bunlar bizim değerimiz. Bir kültür hizmeti. Örneğin kalenin surlarını bizim olmamasına rağmen 13-14 milyon lira harcayarak restore ediyoruz. İçerideki işlerimiz bitmiş olmasına rağmen bu restorasyon nedeniyle açamıyoruz” dedi.

Kaykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı da olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş da kazı çalışmalarına destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası’na teşekkür etti. Prof. Dr. Ali Baş, verilen destekler ile Keykubatiye Sarayı’na ait verilere ulaşarak bir Selçuklu Sarayı'nın nasıl olduğunu ortaya koyacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e kazı çalışmalarında çıkan çinilerden birisinin replikasını hediye etti.