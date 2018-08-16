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Büyükşehir tesislerinde Amerikan malı yok

Ülkemize yönelik ekonomik saldırıların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Amerikan menşeli ürünlerle ilgili önemli bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR şirketi tarafından işletilen sosyal tesislerde Amerikan malı yiyecek ve içecekler satılmayacak.

Büyükşehir tesislerinde Amerikan malı yok

Amerika’nın ülkemize yönelik yaptırım kararlarıyla başlattığı ekonomik saldırılar, Amerika ve Amerikan mallarına karşı tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot açıklamasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi de boykot kararı aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in talimatları doğrultusunda, KAYTUR bünyesinde geniş kapsamlı bir çalışma başlatılarak Amerikan menşeli yiyecek ve içecekler tespit edildi. Alınan kararla da Amerikan menşeli tüm ürünlerin alımı durduruldu. KAYTUR’un, aralarında Erguvan, Emirgan Köftecisi, Harikalar Sofrası gibi tesislerinin de bulunduğu 22 restoran ve kafe ile içecek satışının da yapıldığı 4 Kent Ekmek büfesinde Amerikan menşeli yiyecek ve içecekler satılmayacak. 
 

İHA

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