Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir tiyatroseverleri unutmadı

Büyükşehir Belediyesi tarafından , hafta sonu büyükler için ‘Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil’, küçükler için de ‘Alice Harikalar Diyarında’ oyunları sergilendi.

Büyükşehir tiyatroseverleri unutmadı
Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinliklerine hafta sonu büyükler ve küçükler için sahnelenen tiyatrolarla devam edildi. Şirin Gedikli tarafından yazılan ve Hakan Bilgin tarafından yönetilen ‘Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil’ adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tiyatroseverler oyuna büyük ilgi gösterdi.
Çocuklar için de ‘Alice Harikalar Diyarı’ sahnelendi. Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları Ünlü masal kahramanını Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklarla buluşturdu.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.