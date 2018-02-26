Büyükşehir tiyatroseverleri unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinliklerine hafta sonu büyükler ve küçükler için sahnelenen tiyatrolarla devam edildi. Şirin Gedikli tarafından yazılan ve Hakan Bilgin tarafından yönetilen ‘Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil’ adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tiyatroseverler oyuna büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar için de ‘Alice Harikalar Diyarı’ sahnelendi. Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları Ünlü masal kahramanını Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklarla buluşturdu.

İHA