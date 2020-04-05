Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir ücretsiz maske dağıtıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle büyük şehirlerde kapsamı genişletilen tedbirler çerçevesinde çalışmalar artırıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin farklı bölgelerinde “Evde Kal” anonslarını yineledi ve maske dağıtımı yaptı.

Büyükşehir ücretsiz maske dağıtıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesi için halkın evinde kalması, sosyal mesafeye uyulması ve gerekli alanlarda maske kullanılması yönündeki uyarılarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Zabıta ekipleri gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde anonslar yaparak halkı uyardı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs önlemlerine halkın riayet etmesi yönündeki uyarılarının yanı sıra Cumhuriyet Meydanı, raylı sistem ve otobüs durakları, toplu taşım araçları, esnafların bulunduğu alanlar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde halka maske dağıttı. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan zabıta ekipleri, yeni alınan tedbirler çerçevesinde özellikle market ve pazar yerleri gibi yoğunluğun bulunduğu alanlarda maske kullanılmasının mecburi olduğu yönünde uyarılarda bulundu.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberKayseri HaberKayseri Büyükşehir BelediyesiKoronavirüsMaskeücretsiz Maske
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.