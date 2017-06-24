Büyükşehir yaşlıların yanında

Başkan Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte bu kez yalnız yaşayan Cemil Yıldız’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Belsin-Anafartalar Mahallesi’nde yaşayan Cemil Yıldız’a misafir oldu. Başkan Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nden destek alan Cemil Yıldız’ı ziyaret etti.

YADES kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri Cemil Yıldız’ın evine giderek gerekli temizliği yaptılar ve Cemil Amca’nın kişisel ihtiyaçlarını karşıladılar. Başkan Çelik bir süre sohbet ettiği Cemil Yıldız’ın çok güzel ilahi okuduğunu öğrenince kendisinden bir ilahi istedi.

Aynı zamanda engeli yüzünden yürümekte zorluk çeken ve tekerlekli sandalye kullanan Cemil Yıldız’ı bir de sürpriz bekliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyaretinde beraberinde götürdüğü akülü engelli aracını Cemil Yıldız’a teslim etti.





İHA

